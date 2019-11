Pisignano. Dino Amadori presenta “Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro” a Serate con l’autore

Mercoledì 13 novembre alle ore 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina 6d, è in programma la terza serata della Rassegna culturale “Serate con l’autore”.

Temi al centro dell’incontro, promosso dall’Associazione Culturale Francesca Fontana, saranno l’IRST e lo IOR, grazie alla presenza del professor Dino Amadori, che presenterà il suo libro “Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro”. La serata sarà condotta dalla giornalista Sabrina Sgalaberna.

Alla serata saranno presenti i volontari dello Ior Cervese, con il loro referente Antonio Migani, che racconteranno la loro esperienza. La serata sarà un’occasione importante anche per far conoscere l’Istituto Oncologico Romagnolo.

Dino Amadori – Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro

Si tratta di un’autobiografia professionale dedicata «a coloro che soffrono nella speranza. Ai volontari che ne rendono ancora piena la vita. Ai ricercatori, perché la nostra speranza non sia vuota». Una storia personale che si intreccia con la storia delle terapie dell’oncologia e il futuro, come l’ingegneria genetica e le nano-tecnologie. Un libro di particolare valore, non solo per la grande levatura personale e professionale del professore, ma anche perché – come riporta nella prefazione Renato Balduzzi, presidente dell’Irst Irccs – rifugge l’autoreferenzialità «mettendo in parallelo l’ossessione del professore per la lotta al tumore con la storia stessa dell’oncologia, a livello internazionale, italiano ed emiliano-romagnolo» Se la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante nella lotta contro il cancro, se la mortalità per neoplasia negli ultimi anni ha cominciato a diminuire, molto lo si deve al professor Dino Amadori. Che non ha fatto soltanto il medico.

Il tumore maligno è la malattia più complessa che l’uomo abbia mai dovuto affrontare. Lo è scientificamente perché, al contrario di tutte le altre malattie, provoca un eccesso di ‘crescita’ cellulare e tessutale incontrollata che infiltra, erode e sostituisce i tessuti normali della persona provocandone, ancora troppo frequentemente, la morte. Questo libro è il racconto, in parallelo, della storia personale e professionale di chi dedica la propria intera esistenza alla lotta contro il cancro. E, insieme, dello sviluppo dell’oncologia, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. Un racconto che include la nascita e l’evoluzione dello IOR, l’Istituto Oncologico Romagnolo, e dell’IRST, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola.

Serate con l’autore

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana, si svolge con la collaborazione di Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione culturale Casa delle AIE – libreria Bubusettete di Cervia, e con il sostegno di Focaccia Group Cervia – Iperpneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo.

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa rassegna.