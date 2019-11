Fiom Cgil Ravenna: Missiroli non interverrà al convegno sul clima a Brisighella

Ivan Missiroli, segretario generale della Fiom Cgil di Ravenna, annuncia che non parteciperà al convegno “There is NO Climate Emergency – Transizione Energetica: nuovi orizzonti” in programma sabato 16 novembre a Brisighella. Originariamente era previsto un intervento di Missiroli, ma il segretario della Fiom ha deciso di annullare la sua partecipazione.

“Non prenderò parte a un evento che intende ridimensionare, se non negare, l’emergenza climatica in atto – spiega Missiroli -. Avrei dovuto parlare della difficile situazione vissuta dai lavoratori metalmeccanici, che stanno perdendo il lavoro, e del bisogno conseguente di politiche green e ammortizzatori sociali. Personalmente sono e rimango a favore: della decarbonizzazione, della transizione verso fonti rinnovabili e della tutela dei lavoratori in questo cambiamento. Ritengo altresì molto utile che vengano organizzati convegni per parlare di questi processi. Troppo spesso non si parla di quanto sta accadendo. Non posso, però, partecipare a un evento che già nel titolo, come ho appreso ieri, indica una posizione negazionista in cui assolutamente non mi riconosco. I cambiamenti climatici sono innegabili e sostenuti da autorevoli studi, chi li nega non fa il bene né del pianeta né dei lavoratori”.