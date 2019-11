Hera: al mercato settimanale di Bagnacavallo ci sarà l’Info point per indicazioni e consigli

Sabato 16 novembre, presso il mercato settimanale di Bagnacavallo in piazza della Libertà, durante la mattinata un info point di Hera darà indicazioni e consigli e distribuirà materiale informativo su tutte le tematiche legate ai rifiuti e a una corretta raccolta differenziata. Il sindaco Eleonora Proni e l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani porteranno il saluto dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo. L’iniziativa si svolge nell’ambito della dodicesima Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma in tutta Europa dal 16 novembre con il tema Educare alla riduzione dei rifiuti.