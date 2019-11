Ravenna, eccellenza per cura del tumore al polmone. Medici da tutta Italia in città per imparare

L’I.E.O. di Milano, il Policlinico “Gemelli” di Roma, l’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna: sono le tre strutture italiane selezionate da un importante provider di formazione clinica, per svolgere “Medical Education Programme in Lung Cancer“, un corso dedicato a medici chirurghi specializzati in Oncologia e Malattie dell’apparato respiratorio, che sono arrivati a Ravenna da tutta Italia, e accreditato presso la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina del Ministero della Salute con tipologia “Formazione sul campo”.

“La scelta – spiega il dottor Federico Cappuzzo, direttore del Dipartimento oncoematologico dell’Ausl Romagna e direttore dell’unità operativa di Oncoliogia dell’Ospedale di Ravenna, nonchè responsabile scientifico del corso – è maturata poichè l’ospedale di Ravenna si caratterizza come centro d’eccellenza per il trattamento del carcinoma al polmone, per l’alta qualità del percorso e della multidisciplinarietà”.

Nel corso della formazione, che si è svolta ieri e l’altro ieri, ci sono state relazioni di vari medici e operatori dell’Ausl Romagna. Un bel riconoscimento dunque per la qualità delle cure raggiunte in Romagna e, in questo, caso, in particolare a Ravenna.