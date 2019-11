Massa Lombarda contro gli sprechi di acqua: “Abbiamo l’obbligo di lasciare una società più civile”

“Solo l’1% dell’acqua presente sul nostro pianeta è potabile! Aiutaci a risparmiarla e rispetta questa casina che ti fornisce un bene prezioso”. È il messaggio che l’Amministrazione comunale di Massa Lombarda ha voluto lanciare sulla casina dell’acqua in via Castelletto per invitare i cittadini a non sprecare una risorsa vitale come l’acqua potabile.

“Abbiamo l’obbligo di lasciare una società più civile, verde e pulita alle future generazioni, – afferma il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Massa Lombarda dopo aver ottenuto dal Ministero l’importante riconoscimento di comunità ‘Plastic free’ rafforza con un piccolo ma importante gesto il proprio senso civico, lanciando un messaggio importante a tutti i cittadini”.

Continua così l’impegno dell’Amministrazione comunale nella lotta agli sprechi e sensibilizzazione verso un futuro sempre più green. Grazie alla casa dell’acqua tutti i cittadini possono prelevare acqua potabile, sana, sicura e buona come quella del rubinetto di casa.