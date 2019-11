Continua in provincia di Ravenna la campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta

In tanti hanno chiesto informazioni e ora c’è chi raccoglie i mozziconi dentro al Pavaglione di Lugo, contribuendo così a tenere pulita la piazza, chi nell’intervallo del lavoro li raccoglie camminando per il centro di Ravenna, c’è qualche fumatore che non li getta più tra i rifiuti, ma li tiene in un contenitore a parte, chi abita più lontano è dispiaciuto per non potere partecipare, insomma la campagna “5 kg di prodotti per un pugno di mozziconi” lanciata dalla info@lavalledellealbicocche.it (con terreni nella Valle del Santerno e a Bagnacavallo), è partita alla grande e sparsi nelle varie città e paesi del territorio romagnolo (Lugo, Ravenna, Imola, Faenza, Bagnacavallo, Forlì, ecc.) ora ci sono tanti “raccoglicicche” che, portandosi dietro un sacchettino, contribuiscono, ciascuno nel suo piccolo, a liberare le nostre strade e piazze da quei rifiuti impestanti.

“Ci sono tante belle storie – raccontano dalla Valle delle Albicocche – come quella di Luciano, docente di geografia in pensione, che da Lugo ci ha cercato per aderire nonostante che l’età e gli acciacchi. Oppure il Villaggio del Fanciullo di Ravenna che si è già messo in moto per collaborare alla raccolta. Ma da cosa nasce cosa, ecco allora Matteo che ci cerca da Modena e ci racconta la sua storia di raccoglitore di mozziconi per ricavarne delle opere opere d’arte https://www.facebook.com/MatteoZini8/). Può quindi nascere una bellissima collaborazione finalizzata ad un recupero a fini artistici del rifiuto. E non è finita: ambiente, arte e… perché no, economia! Da Torino arriva il contatto con i tecnici di Tetra Engineering (www.tetratorino.com) che hanno lanciato il progetto APRM “Adotta un posacenere”, una iniziativa di sensibilizzazione al comune senso civico, di sostenibilità sociale e ambientale che però ha anche un risvolto di carattere economico. Infatti il progetto non intende solo di liberare le città dai mozziconi, ma anche riutilizzare l’elemento inquinante trasformandolo in un’utile risorsa.”

“Infatti, dopo la raccolta e lo stoccaggio – proseguono – avviene il trasporto al Reattore Idrotermale, dove si sviluppa il processo di Carbonizzazione Idrotermale che trasforma i mozziconi in Biocarbone, utilizzabile in diverse applicazioni industriali. Per esempio: pigmento per inchiostri e pitture, sequestrante d’acqua, produzione carboni attivi, precursore per nerofumo, produzione di ammendanti, Abrasivi (come il carburo di silicio), ma potrà essere utilizzato qualsiasi altro processo o metodologia atti allo scopo. Chissà se da un sassolino lanciato nello stagna non possa nascere qualcosa che possa collegare l’esigenza di tenere pulite i nostri spazi di vita con progetti di carattere culturale ed economici. Vi terremo informati, intanto… buona raccolta!”.

COME FARE PER ADERIRE ALLA CAMPAGNA

Per aderire alla campagna scriveteci a info@lavalledellealbicocche.it. Una volta che avete raggiunto il peso dei mozziconi lo comunicate e la consegna con conseguente ritiro dei 5 kg di prodotti potrà avvenire il lunedì e giovedì a Imola, dalle 17.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Primola, in via Lippi 2/C a Imola. Oppure tutti i giorni (previa accordo telefonico) direttamente in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo (RA). Per ulteriori informazioni tel. 334.1308514.

Per ulteriori informazioni: www.lavalledellealbicocche.it.

“La Valle delle Albicocche” è un’azienda agricola che si sviluppa tra la Valle del Santerno e la Bassa Romagna che opera per favorire un modo di consumare e produrre attento ai temi della salute, garantendo prodotti buoni, freschi, sani e di stagione. I terreni sono in via Granaroli, 8, 48012 Bagnacavallo RA e via Masolino, 40020 Casalfiumanese

Telefono: 334 130 8514. E-mail: info@lavalledellealbicocche.it.