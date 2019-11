Partito il sistema di raccolta rifiuti porta a porta nelle campagne e zona industriali di Solarolo

Hera informa che è partito oggi, lunedì 18 novembre, nelle campagne e nella zona industriale di Solarolo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta integrale, che consiste nel ritiro a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti, per un totale di 600 utenze, di cui 49 non domestiche. Gradualmente tutti i contenitori stradali saranno rimossi, a seguito dell’ apposizione sugli stessi di cartello informativo dedicato.

Il nuovo sistema di raccolta, conforme al piano d’ambito è attuato da Hera in accordo con l’amministrazione comunale per raggiungere, nel Comune di Solarolo entro il 2020, il 79% di raccolta differenziata, che a fine 2018 era del 38,74% (34,51 al 31 12 2017).

Gli info point fino al 23 novembre

Oltre alla stazione ecologica, per offrire un maggiore servizio ai cittadini, in occasione del mercato cittadino saranno allestiti quattro punti informativi e di distribuzione kit (contenitori per la raccolta differenziata e materiali informativi) per il porta a porta, rivolti principalmente alle utenze domestiche, a disposizione dei cittadini sabato 16, giovedì 21 e sabato 23 novembre dalle 8.30 alle 13 in Piazza Gonzaga.

Chi non fosse ancora in possesso del kit, distribuito a domicilio alle singole utenze, potrà quindi ritirarlo in occasione di questi appuntamenti. Il kit sarà consegnato solo al titolare della posizione contributiva (Tari) o suo delegato, in possesso della bolletta Tari o del coupon lasciato in buchetta in caso di assenza al momento della consegna dei kit per la raccolta differenziata.

Stazione ecologica

Presso la stazione ecologica (centro di raccolta) di via Roma, oltre al ritiro del kit, è possibile, per chi dispone di in un giardino di almeno 40 metri quadri, ritirare anche la compostiera, che consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno che si può quindi riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia inoltre da diritto a sconti significativi sulla bolletta TARI (per il 2019 rispettivamente 5 euro o 10 euro per abitante/anno).

La stazione ecologica di via Roma è aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800.862.328 o scrivere alla mail dedicata:foresifaentini2019@gruppohera.it.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad, Android e Windows Phone su www.ilrifiutologo.it.