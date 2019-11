All’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo si parla di microbioma e di fermentazioni spontanee

Sabato 23 novembre alle 15.30 l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo ospiterà la conferenza Obiettivo salute – Il microbioma e le fermentazioni spontanee, con Carmen Ruello. Si andrà alla scoperta del mondo dei batteri e della loro fondamentale importanza per la nostra salute e per la vita in generale. Si conosceranno gli ultimi traguardi della scienza nel campo della microbiologia e si vedrà come applicarli nella vita di tutti i giorni con semplici ed efficaci strategie.

Carmen Ruello, biologa sistemica, ricercatrice e fondatrice della Scuola Ferment Academy, fornirà un’anteprima, supportata da ricerche scientifiche nell’ambito della microbiologia e del microbioma umano, sul ruolo fondamentale dei microrganismi nella vita di tutti. I campi di applicazione sono molteplici e alla portata di ogni persona: la salute, la cucina probiotica, l’igiene della casa, la cura e bellezza della persona e degli animali, l’ambiente e l’agricoltura; il tutto in una prospettiva che abbraccia le diverse metodiche inerenti alle fermentazioni spontanee, per migliorare la salute propria e dell’ambiente, risparmiando.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato da Mariella Dalpozzo, Ferment Academy member e presidente dell’associazione culturale Luce di Solara. Si consiglia la prenotazione.

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1. Info e prenotazioni: 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com – www.erbepalustri.it.