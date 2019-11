Incontro gratuito alle Terme di Riolo sulle cure per le artropatie di anca e ginocchio

Venerdì 22 novembre dalle 19.30 alle Terme di Riolo presso la Sala Convegni “Augusto Murri” la Direzione delle Terme di Riolo, organizza un

evento gratuito dedicato ai Medici di Medicina Generale sull’importante tematica “Artropatie di anca e ginocchio: medicina rigenerativa ed

infiltrativa in ambito termale”.

“L’artropatia – esordisce il Dottor Andrea Flamigni Direttore Sanitario delle Terme di Riolo – è un termine molto vasto con cui si indica una malattia delle articolazioni. Comprende quindi una serie di malattie spesso di origine reumatica che possono essere molto diverse

tra loro. Può riguardare una sola articolazione oppure più articolazioni”.

Da quasi 150 anni le Terme di Riolo, centro termale accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, eroga trattamenti

tradizionali e d’avanguardia per contrastare le patologie cronico degenerative quali ad esempio le artropatie, legate ad artrosi, reumatismi o forme traumatiche.

“Come Direttore Sanitario – prosegue il Dottor Flamigni – in sinergia con gli specialisti dello staff delle Terme di Riolo, in questo caso il

Reumatologo, il Fisiatra e l’Ortoepdico, abbiamo l’obiettivo di realizzare nuovi protocolli di prevenzione e cura. In questo caso abbiamo formulato dei percorsi di cura in cui andiamo a coniugare trattamenti termali tradizionali quali ad esempio la fangoterapia, con la terapia fisica e la terapia infiltrativa. Le Terme di Riolo si sono sempre distinte per l’elevato livello qualitativo dei trattamenti erogati. Anche in questo ambito per quanto riguarda la terapia infiltrativa abbiamo individuato un partner di elevata qualità quale Fidia Farmaceutici, leader a livello mondiale per lo studio, sintesi e preparazione di acido ialuronico”.