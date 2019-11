Marco Melandri mette all’asta casco per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l’Alzheimer

Il campione motociclistico italiano, Marco Melandri, si è unito all’iniziativa #AccendiUnRicordo, il progetto di Airalzh Onlus che vede coinvolte numerose celebrities a sostegno della ricerca contro l’Alzheimer e le malattie neurodegenerative. L’attività permetterà di raccogliere fondi a favore di Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, e della sua rete di giovani ricercatori tramite la piattaforma di crowdfunding CharityStars. L’operazione sarà sostenuta da una campagna social always-on e verrà amplificata dalla stessa celebrity attraverso i suoi profili social.

Il famoso pilota ravennate metterà all’asta un oggetto molto significativo della sua carriera: un casco replica del suo X-lite X-803, con la grafica utilizzata durante il Campionato WorldSBK 2019, stagione di addio per il pilota italiano con il maggior numero di vittorie in Superbike. Il casco X-803 è dotato del sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso di emergenza (NERS – Nolan Emergency Release System), di una visiera Dark – come quella utilizzata in pista da Marco – con dispositivo Double Action, di un efficace sistema di ventilazione RAF (Racing Air Flow) ed una imbottitura interna di conforto Carbon Fitting Racing Experience.

Questo oggetto esclusivo è stato autografato da Melandri stesso in occasione dell’EICMA 2019, l’evento fieristico dedicato agli amanti delle due ruote. Durante lo stesso evento Melandri ha realizzato un breve video rivolto ai suoi fan invitandoli a sostenere la ricerca. L’asta sarà attiva dal 25 novembre al 10 dicembre, per partecipare basta andare sul sito www.charitystars.com/Melandri.

#AccendiUnRicordo nasce con lo scopo di coinvolgere personaggi diversi – appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, del food e dell’arte – che hanno deciso di donare preziosi ricordi o esperienze indimenticabili ai loro fan a favore della ricerca, perché la malattia può colpire chiunque e il sostegno di tutti è fondamentale per riportare l’attenzione sui malati e le loro famiglie.

I ricordi sono una risorsa preziosa, soprattutto per un malato di Alzheimer che vede scomparire ogni giorno la memoria dei suoi momenti più belli: in Italia più di 600.000 persone sono colpite dall’Alzheimer, la malattia del secolo, e i numeri purtroppo sono destinati a crescere visto il rapido invecchiamento della popolazione; proprio per questo la ricerca, che fino ad ora ha già fatto notevoli passi avanti, ha bisogno di essere sostenuta.

Tra i volti noti scesi in campo per questa importante causa anche l’attore comico e sceneggiatore Maccio Capatonda che per primo si è messo in gioco a favore di Airalzh. Seguiranno la scrittrice e sceneggiatrice italiana Paola Barbato e lo scultore Giuliano Vangi, uno dei massimi artisti contemporanei a livello nazionale e internazionale.

Le iniziative che compongono #AccendiUnRicordo possono essere reperite online su www.charitystars.com, e vedranno avvicendarsi nei mesi i vari volti noti che hanno scelto di appoggiare e promuovere l’operato di Airalzh e dei suoi ricercatori. Per rimanere informati sulle aste indette di volta in volta, basta cliccare su www.airalzh.it/AccendiUnRicordo.