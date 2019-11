Nutrizione in oncologia: un evento scientifico formativo a Ravenna

“Nutrizione clinica in Oncologia: integrazione e alleanza terapeutica“. È il titolo dell’evento formativo che si svolgerà giovedì 28 novembre a Ravenna, presso l’Hotel Cube, organizzato dal Servizio “Dietetica e Nutrizione Clinica” di Ravenna e dall’unità operativa Oncologia di Faenza. Responsabili scientifici dell’evento, che coinvolge vari professionisti aziendali i quali interverranno in qualità di relatori e moderatori, il direttore dell’Oncologia di Faenza Stefano Tamberi e la dottoressa Lorella Bordandini).

“L’evento formativo vuole essere l’occasione per un confronto e condivisione fra tutti i professionisti coinvolti, sulle buone pratiche cliniche in ambito oncologico, con particolare rilevanza sui percorsi diagnostico-terapeutici integrati e strutturati. L’approccio integrato multidisciplinare e multidimensionale ha come obiettivo la ‘cura del malato’ e non solo della malattia, l’alterazione dello stato nutrizionale e la malnutrizione non riguardano solo le fasi avanzate di malattia, come facilmente intuibile, ma anche le fasi più precoci – spiegano in due professionisti -. A fronte di queste evidenze, il Ministero della Salute ha redatto il documento ‘Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici’, per poter garantire ad ogni paziente un trattamento nutrizionale adeguato, personalizzato, parallelo alla terapia oncologica.”

Il programma dell’evento.