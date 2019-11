Giornata mondiale contro l’Aids. Hiv Test Days dal 30 novembre al 7 dicembre in provincia di Ravenna

Torna anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, l’iniziativa di Ausl Romagna “HIV TEST DAYS” con l’apertura degli ambulatori di Malattie Infettive, Malattie Sessualmente Trasmesse e SerT dal 30 novembre al 7 dicembre, dalle ore 8 alle 12, per invitare le persone ad effettuare gratuitamente il test per l’HIV ed offrire tutte le informazioni utili alla prevenzione dell’Aids.

In campo come nelle precedenti edizioni anche la Croce Rossa Italiana, l’AVIS e l’Associazione NPS Emilia Romagna Onlus che saranno in molte sedi e piazze, con i loro volontari, in diverse giornate fra sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre.

Tutti i campioni prelevati saranno condotti ed esaminati dall’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio dell’AUSL Romagna di Pievesestina, che da anni ha centralizzato l’esecuzione degli esami con i più alti standard di qualità.

PERCHÈ FARE IL TEST

Perché la diagnosi precoce è importante.

Il virus HIV si trasmette per via sessuale, attraverso rapporti non protetti – attualmente la via di diffusione largamente prevalente – o tramite sangue infetto. Lo trasmissione per via endovenosa, che ha determinato gran parte della diffusione del virus in Italia negli anni 80-90, causa ancora una piccola percentuale di nuove infezioni.

L’infezione ha una lunga fase asintomatica nel corso della quale può essere diagnosticata solo con il test per l’HIV. Si tratta di una infezione non guaribile, ma curabile.

Prima si scopre l’infezione e si agisce, meglio è: è importante per l’efficacia della terapia e per ridurre la trasmissione del virus.

La semplicità di un gesto per togliere ogni dubbio: VIENI A FARE IL TEST! è il messaggio dell’AUSL.

È gratuito e sicuro e può essere richiesto in anonimato.

Tutti sono invitati ad effettuare il test per l’HIV, ricordando che la legge tutela le persone con HIV da ogni discriminazione.

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, i Consultori familiari, gli Spazi giovani dei Consultori, i Medici di famiglia possono fornire informazioni e consigli . Con la collaborazione di tutti e la consapevolezza dei cittadini, l’AIDS si può fermare.

Il test HIV si esegue abitualmente presso Malattie infettive, Ambulatori per le malattie trasmesse sessualmente e SerT.

Dal 30 novembre al 7 dicembre, questi ambulatori saranno aperti in giornate diverse, tutta la mattina, dalle 8 alle 12, per fare il test, senza ricetta medica:

RAVENNA

il 7 dicembre, Ospedale S. Maria delle Croci via Missiroli 10: Ambulatorio Malattie infettive, scala viola, piano rialzato tel. 0544.285537/285538; Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse, scala viola, piano rialzato tel.0544.286201; Ser.T via Missiroli 16 tel. 0544.287251

FAENZA

il 7 dicembre, Ospedale per gli Infermi viale Stradone 9: Ambulatorio Malattie infettive

tel. 0546.601324; Ser.T via Zaccagnini 22, primo piano ingresso B tel. 0546.602420

LUGO

il 30 Novembre Ser.T via F. Bosi 32 tel. 0545.903155

FORLÌ

Ospedale Morgagni – Pierantoni via Carlo Forlanini 34, località Vecchiazzano:

Dal 2 al 7 Dicembre: Ambulatorio Malattie infettive, piano -1, Piastra 1 tel. 0543.735839

Il 30 Novembre: Ser.T via Orto del Fuoco 10, tel. 0543.733491-731455

CESENA

Ospedale Bufalini viale Ghirotti 286:

il 30 Novembre: Ambulatorio Malattie infettive, scala B, piano 6° tel 0547.352705

il 7 Novembre : Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse ambulatorio n° 58 e 59, primo piano,

Piastra Servizi tel. 0547.352931

Il 30 Novembre e il 7 Dicembre; Ser.T via U. Brunelli 540, tel. 0547.352162/394535

RIMINI

30 Novembre, Ospedale Infermi via Settembrini, 2: Ambulatorio Malattie infettive, Padiglione Flaminio piano terra tel. 0541.705356; Ser.T Ospedale – Padiglione Ser.T via Ovidio tel. 0541.653112 /653115

RICCIONE

30 Novembre Ser.T via Sardegna, 9 tel. 0541.668101

L’Avis Provinciale di Ravenna, in collaborazione con NPS Emilia RomagnaOnlus, Arcigay e CNAI allestirà postazioni informative a:

– Faenza giovedì 5 dicembre, dalle ore 8 alle 12 in piazza Libertà con possibilità di effettuare anche il test.

– Lugo mercoledì 4 dicembre dalle ore 8 alle 12 in Piazza Baracca, con possibilità di effettuare anche il test.

– a Ravenna: sabato 7 dicembre dalle ore 16 alle 19.30 in Piazza del Popolo con possibilità di effettuare anche il test; giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, dalle ore 12 alle 18 presso il Campus di Ravenna Università di Bologna Palazzo Corradini presso Punto di Ristoro Via Mariani.