Danni alluvione 2015: sarà sistemato il ponte sullo Scolo consorziale Torrichia a San Zaccaria

Sarà realizzato un nuovo manufatto che interesserà lo scolo consorziale Torricchia, in corrispondenza dell’incrocio tra via Dismano e via Nuova a San Zaccaria. Il progetto esecutivo è stato deliberato dalla Giunta ravennate e prevede un importo di 180mila euro divisi equamente tra Comune, Consorzio di bonifica della Romagna e Provincia di Ravenna, che hanno stipulato un’apposita convenzione. L’intervento si inserisce nella progettazione di messa in sicurezza di quella parte di territorio a seguito dell’evento alluvionale del 2015 che provocò significativi allagamenti. Per porre soluzione alla problematicità idraulica sono state messi in campo diverse azioni e tra queste l’adeguamento idraulico del ponte sul canale Torricchia.

L’intervento consiste principalmente nella demolizione del ponticello esistente e nella formazione di un nuovo attraversamento utilizzando una canalizzazione in elementi prefabbricati scatolari; nel miglioramento della funzionalità dell’incrocio tra via Nuova e la Dismano; la razionalizzazione della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino della banchina a margine con parziale tombinamento del fosso e l’estensione della rete di pubblica illuminazione con la posa di tre nuovi corpi illuminanti.