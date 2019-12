Lotta contro l’Aids. Avis provinciale Ravenna in piazza per la prevenzione

Avis provinciale Ravenna scende in piazza ancora una volta per la promozione della salute e per la prevenzione: in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, in programma oggi, 1 dicembre 2019, l’Associazione è in prima linea per il contrasto a questa malattia, una delle pandemie più distruttive della storia che, nonostante i progressi scientifici fatti, continua a mietere vittime nel mondo (un milione nel 2016).

Per questo, Avis Provinciale Ravenna aderisce all’iniziativa in collaborazione con Ausl Romagna e Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, organizzando tre momenti dedicati nelle piazze dei principali centri della provincia: qui saranno presenti l’Autoemoteca, i volontari e gli operatori (infermieri) dell’Associazione per effettuare prelievi di sangue gratuiti per fare il test HIV senza necessità di ricetta medica.

Questi gli appuntamenti:

· mercoledì 4 dicembre 2019 a Lugo in piazza Baracca, dalle ore 8 alle 12;

· giovedì 5 dicembre 2019 a Faenza in piazza della Libertà (davanti al Duomo) dalle ore 8 alle 12;

· sabato 7 dicembre 2019 a Ravenna in piazza del Popolo, dalle ore 16 alle 19,30.