Maltempo. In arrivo un lunedì piovoso seguito da abbassamento di temperature

Il ravennate inizierà la prossima settimana con maltempo a causa di una perturbazione atlantica, caratterizzata da piogge alle quali faranno seguito ondate di freddo. (Previsti accumuli tra i 10 ed i 30 millimetri). Le temperature, almeno inizialmente, non subiranno particolari variazioni, con le massime comprese tra 9 e 12°C e le minime intorno agli 8°C.

Già nella giornata di martedì dovrebbero registrarsi condizioni meteo serene successivamente ad un clima parzialmente nuvoloso. Si attende una flessione delle temperature. Arpae comunica che, il resto della settimana, passerà all’insegna della stabilità, con nuvolosità irregolare e basse probabilità di precipitazione. Le temperature continueranno a diminuire e non si escludono le prime brinate anche in pianura. Le massime non andranno invece oltre i 7°C.