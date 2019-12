Bagnacavallo. Info point di Hera su rifiuti e raccolta differenziata

Gruppo Hera e Comune di Bagnacavallo promuovono per il mese di dicembre 2019 una serie di iniziative volte a diffondere fra i cittadini informazioni utili su tutte le tematiche legate ai rifiuti e a una corretta raccolta differenziata.

Dopo l’info point realizzato a novembre a Bagnacavallo, Hera sarà presente al mercato settimanale di Villanova venerdì 6 dicembre, dalle 9 alle 13.

Gli operatori distribuiranno materiale informativo e saranno a disposizione dei cittadini per indicazioni e consigli per un corretto smaltimento dei rifiuti.

Sono inoltre previsti a Bagnacavallo punti informativi specifici presso due Isole ecologiche di base (Ieb) del capoluogo: in largo De Gasperi (giovedì 12 e 19 dicembre) e in via Toscanini (sabato 14 e 21 dicembre). Gli info point saranno aperti dalle 9 alle 13.

“L’attività di informazione è fondamentale per rendere davvero efficace il progetto delle Isole ecologiche di base – spiega l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani, che sarà presente presso i punti informativi. – Il coinvolgimento dei cittadini è infatti imprescindibile per raggiungere gli elevati obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa regionale. L’interesse manifestato dai bagnacavallesi per gli info point che stiamo organizzando dimostra che la sensibilità della nostra comunità verso le tematiche ambientali è già molto alta, e come Amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi del percorso che ci porterà verso l’adozione del sistema di raccolta porta a porta.”

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it