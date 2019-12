Valle della Canna. Bocciato in Regione emendamento di Pompignoli (Lega) su stanziamento di contributo straordinario

Un emendamento alla manovra di bilancio, bocciato dalla maggioranza di governo, è stato presentato dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli che aveva chiesto un “sostegno straordinario all’Ente di gestione del Parco Delta del Po. Per contribuire al rapido ripristino della salubrità dell’ecosistema della Valle della Canna, colpita dalla recente moria di anatidi determinata presumibilmente dall’avvelenamento delle acque da botulino, e favorire il prezioso ripopolamento dell’avifauna selvatica”. “Peccato che la maggioranza di Governo abbia bocciato la mia proposta, sostenendo l’impossibilità di attingere ai capitoli di spesa del bilancio regionale. È evidente che per questa Giunta, tra le priorità da rifinanziare, non c’è questa grave minaccia per l’ecosistema della Valle della Canna” dice Pompignoli.