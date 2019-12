NIPT: in Emilia Romagna il Test Prenatale Non Invasivo diventa gratuito

Come riferisce la Regione e riporta anche Stefano Bonaccini sui suoi canali social, arriva una bella novità per tutte le future mamme: in Emilia Romagna “tutte le donne in gravidanza potranno fare gratuitamente un test prenatale semplice, sicuro per la mamma e il feto e non invasivo: il NIPT (Non invasive prenatal test). Attraverso un semplice prelievo di sangue consente di prevedere con un alto grado di attendibilità alterazioni dei cromosomi nel nascituro riducendo sempre di più il ricorso a amniocentesi e villocentesi, che presentano dei margini di rischio, seppur minimi, e possono costituire preoccupazione per le donne”.

“Siamo la prima Regione in Italia ad offrire il NIPT a tutte le residenti, – spiega Bonaccini – indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio. Dopo una fase pilota di 9 mesi nell’area metropolitana di Bologna, verrà esteso all’intero territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Finora poteva essere eseguito solo in strutture private con un costo medio di 700 euro. Un altro passo avanti verso la regione che vogliamo costruire, dove il diritto alla salute e alla migliore cura e assistenza possibile venga garantito a tutti, senza distinzione fra poveri e ricchi, dalla nostra sanità pubblica e universalistica”.