“Recito con Matt Damon e ho il diabete”: la testimonianza di Peter Arpesella, donatore Diabete Romagna

“Perché per molte persone il diabete è un nemico da cui non ci si libera mai? Perché l’ipoglicemia è solo uno degli spettri che non lasciano mai chi convive con il diabete tutta la vita”.

Peter Arpesella, attore con diabete di tipo 1 e che in questi giorni è sugli schermi dei cinema italiani assieme a Matt Damon e Christian Bale nella pellicola “Le Mans ’66 – La grande sfida”, titolo originale “Ford vs Ferrari”, spiega nel video alcune delle sensazioni che prova una persona con diabete.

“Il diabete cambia la vita, non c’è obiezione che tenga, ma c’è un modo per far sì che il diabete non decida della vita di nessuno: ovvero non lasciare sole le persone che convivono con una malattia cronica come il diabete, per la quale non esiste guarigione. Con una donazione regolare a Diabete Romagna si può in modo che il diabete non decida più della vita di nessuno”.

Per donare: https://www.diabeteromagna.it/sostienici/adotta-un-progetto/