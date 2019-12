Lugo. Esposizione Generazione Futuro Green all’ Open Day del Polo Tecnico

Sabato 14 dicembre, in occasione dell’Open Day del Polo Tecnico di Lugo, sarà aperta al pubblico l’esposizione Generazione Futuro Green.

Si tratta dell’ultima possibilità per il 2019 di visitare l’esposizione allestita nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica grazie alla collaborazione tra l’Unione dei Comuni, il Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS Bassa Romagna, il Polo Tecnico Professionale di Lugo e l’Associazione Maker Station FabLab di Cotignola, esposizione che il 20 novembre scorso ha ricevuto un importante riconoscimento da UBI Banca all’interno dei CRESCO Award.

“Generazione Futuro Green” è percorso didattico interattivo costituito da quattordici installazioni interattive (exhibit) che affrontano il tema delle fonti rinnovabili, dei cambiamenti climatici, del risparmio energetico e della sostenibilità.

Gli exhibit sono stati progettati e realizzati da un gruppo di genitori, studenti delle scuole superiori ed insegnanti della Bassa Romagna, guidati dal “saper fare” dell’Associazione Maker Station FabLab di Cotignola e sabato potranno essere “vissute” grazie agli studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo che per l’occasione diventeranno dei veri animatori scientifici volontari.

La visita è aperte a tutti dalle 15 alle 17:30 presso i locali del Polo Tecnico Professionale di Lugo in Via Lumagni 26.

Per avere maggiori informazioni sul percorso espositivo è possibile visitare la www.labassaromagna.it/futurogreen/Progetti-con-le-scuole/Generazione-Futuro-Green