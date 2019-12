Marina di Ravenna, recupero eccezionale di giovane storione beluga, specie estinta da oltre 30 anni

Cestha – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat – di Marina di Ravenna, segnala l’eccezionale recupero di un giovane storione beluga, nome scientifico Huso Huso, “una specie estinta nell’Adriatico da oltre 30 anni – informano dal centro – ma oggetto di un progetto europeo, il LIFE Ticino Biosource che sta seguendo la sua reintroduzione”.

L’esemplare, un giovane di quasi 60 cm, appartiene al gruppo di storioni rilasciati a inizio estate nell’area del Parco del Ticino ed ha raggiunto il mare in circa 7 mesi prima di essere catturato accidentalmente da un piccolo peschereccio locale, che, riconoscendo l’assoluta rarità della specie, l’ha subito consegnato ai biologi del Cestha, perché si occupassero della sua riabilitazione. “Si tratta del primo recupero in assoluto di un esemplare vivo – spiegano da Cestha – un dato questo, importantissimo per i ricercatori che hanno così la prova che i giovani storioni siano riusciti a percorrere gli oltre 300 km che li separavano dal mare, con successo”.

Il giovane pesce resterà ora in riabilitazione sotto le cure dei biologi di Cestha, e, se supererà con successo le prime 36 ore, verrà rimesso in forze e rilasciato nuovamente in mare.