All’Hotel Aurelia di Milano Marittima un incontro sulla Cervia di oggi e del futuro

Nutrita partecipazione di pubblico all’incontro che ha visto protagonisti Andrea Corsini, Arrigo Sacchi, Barbara Bellettini e Danilo Piraccini. “Grandi eventi sportivi, auto elettriche e riqualificazione alberghiera sono le priorità sulle quali lavoreremo per Cervia e Milano Marittima” ha dichiarato Andrea Corsini all’incontro che si è svolto ieri all’Hotel Aurelia. Tra il pubblico anche Massimo Medri sindaco di Cervia e l’ex Sindaco Luca Coffari, oltre agli esponenti delle associazioni di categoria, e alcuni imprenditori del territorio.

Un incontro partecipato in cui si è parlato del percorso sin ora svolto: rotonda delle Saline, Magazzino del Sale, nuovo Lungomare MiMa, Borgomarina. Ma oltre agli interventi realizzati dalla Regione, grazie alla sinergia positiva con il Comune, una carrellata di proposte per la Cervia del furto, disegnando alcuni percorsi e obbiettivi per i prossimi 5 anni, “L’importante è avere una visione” ha dichiarato Arrigo Sacchi al fianco di Andrea Corsini in questo incontro. “Cervia in questi anni ha raggiunto importanti traguardi e dal 26 gennaio in poi dobbiamo impegnarci per raggiungerne altri, tra questi quelli di portare qui dopo il Giro d’Italia il Tour de France!” così ha concluso l’Assessore Andrea Corsini, candidato alle prossime elezioni Regionali.