Cervia. Continua l’allerta meteo: i canali via scolo Cupa e Madonna del Pino sotto osservazione

Dalla giornata di sabato 21 dicembre 2019 il livello dei bacini nel territorio di Cervia rimane in costante monitoraggio in virtù delle precipitazioni scese nei giorni scorsi nella zona collinare. Tra i canali monitorati con maggior attenzione scolo Cupa e Madonna del Pino, con il livello dell’acqua molto alto e possibile tracimazione in determinate aree dei campi.

Ciò nonostante, l’allarme è di modesta entità e non sembrano profilarsi all’orizzonte rischi concreti. Fortunatamente, la marea in fase calante sta favorendo la raccolta dell’acqua dai bacini.