“Per un pugno di mozziconi”, conclusa con successo la prima fase del progetto: come partecipare

Conclusa la prima fase del progetto “5 kg di frutta e verdura per un pugno di mozziconi” lanciato nel mese di novembre da “La Valle delle Albicocche”, azienda con poderi a Bagnacavallo e nella Valle del Santerno, in collaborazione con l’associazione Cambiavento di Imola. Al 31 dicembre sono stati ritirati 40,7 kg di mozziconi di sigarette. Chi li ha consegnati ha ricevuto in cambio frutta e verdura. 104 persone hanno consegnato le cicche, dalla provincia di Firenze a quella di Rovigo, da Bologna a Ravenna fino a Ferrara e Rimini.

“Claudio Vecchi e il fedele cane Willy Wonka hanno pulito San Giovanni in Persiceto consegnandoci ben 7,5 kg di prodotto, a lui – scrivono gli organizzatori – abbiamo dato 108 kg di prodotti che, attraverso due strutture di volontariato, sono stati donati a famiglie del luogo in difficoltà del luogo. Alcuni non hanno voluto nulla in cambio mentre tanti hanno detto che continueranno la raccolta. Questa proposta, nata quasi per gioco, ci ha portati a scoprire un mondo. Ricordiamo il giovane artista modenese, Matteo Zini, che produce opere partendo da materiale di scarto. Lo potrete scoprire partendo dalla pagina fb. Matteo ha ritirato quasi 15 kg di mozziconi per le sue opere, un bell’esempio di circolarità e riciclo dello scarto.

Poco dopo Matteo abbiamo conosciuto Oreste Marmo di Torino. Nel capoluogo piemontese lui e altri stanno raccogliendo mozziconi con il progetto APRM (Adotta un posacenere per riciclare mozziconi”. Oreste e la sua azienda, Tetra, hanno seminato posacenere per Torino. Oggi grazie ad Oreste e la Tetra il nostro progetto “Per un pugno di mozziconi” sta andando oltre i presupposti iniziali. Ci stiamo avviando al riciclo dei mozziconi di sigarette. Nelle prossime settimane effettueremo la prova di Carbonizzazione idrotermale per la quale utilizzeremo i restanti kg di mozziconi e quelli che continuerete a portarci, perchè la raccolta continua, proprio in previsione di questa seconda fase, per tutto il mese di gennaio. Per i 5 kg di frutta e verdura chiediamo un po’ più di mozziconi, almeno 500 gr.”

COME FARE PER ADERIRE

Per aderire alla campagna potete scrivere a info@lavalledellealbicocche.it. Una volta raggiunto il peso dei mozziconi, potete comunicarlo e e la consegna con conseguente ritiro dei 5 kg di prodotti potrà avvenire il lunedì e giovedì a Imola, dalle 17.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Primola, in via Lippi 2/C a Imola. Oppure tutti i giorni (previa accordo telefonico) direttamente in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo (RA). Per ulteriori informazioni: tel. 334.1308514 – www.lavalledellealbicocche.it.

“Da un’operazione nata quasi per gioco – concludono gli organizzatori – potrebbe nascere un piccolo contributo per avere un Mondo un poco più pulito e per dimostrare come le tre R (Recupero, Riciclaggio e Riutilizzo) in una logica di economia circolare possono diventare realtà. Noi crediamo che qualsiasi tipo di impegno sia importante per mettere una pezza ai disastri ambientali che l’uomo produce, ma siamo altresì convinti che senza un concreto agire personale, che può anche partire dalle piccole cose, il cambiamento sia molto molto complesso”.