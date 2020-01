Si è tenuto il primo Dogs clean Day, evento organizzato da canicross Romagna, un gruppo che organizza corse o passeggiate in compagnia dei propri cani e che in questo caso ha voluto rendere il divertimento di una passeggiata a sei zampe utile per l’ambiente: sulle spiagge di Punta Marina si sono presentate una trentina di persone, con e senza cane, ma tutti muniti di sacchi e guanti, e per un paio d’ore hanno ripulito la spiaggia… Purtroppo gli organizzatori hanno constatato che “c’è veramente tanto sporco e tanto lavoro da fare, e da amanti dei cani ci duole dire che abbiamo trovato tanta sporcizia lasciata da chi come noi ha un cane. La cosa più assurda è che oltre a non raccogliere gli escrementi dei propri cani, alcuni li raccolgono, sì, ma poi buttano il sacchetto dove capita! E’ vero d’inverno i cestini al mare non ci sono, ma basterebbe portarselo per tutta la passeggiata fino al primo cestino. Sicuramente questo primo Dogs Clean Day non sarà l’ultimo e chissà che forse riusciremo a sensibilizzare un po’ la gente su questo argomento!”

IL PROGETTO

Spada Laura, Luca Pilato e Lorenzo Tura si occupano di divulgare in Emilia Romagna il canicross: organizzano spesso eventi con i cani, non ultima anche la Dogs&run legata alla Maratona di Ravenna. Hanno anche una pagina Facebook, “Canicross Romagna” dove la gente può seguirli e informarsi su tutti gli eventi futuri.