Ravenna. Alla Casa Matha incontro con il dr. Benito Richetti su “piante-ambiente-salute”

“L’azione delle piante sulla salute e prevenzione dell’invecchiamento precoce ” saranno i temi al centro dell’incontro in programma martedì 14 gennaio alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Casa Matha. Il tema sarà trattato dal dott. Benito Righetti Ex-diplomatico-consigliere scientifico presso l’Ambasciata Italiana d’Ungheria.

Benito Righetti dopo avere frequentato gli studi classici al ‘Dante Alighieri’ di Ravenna ha intrapreso gli studi e la carriera scientifica in diversi settori: Laureatosi in Chimica-Fisica, è stato ricercatore presso l’Area di Ricerca del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Bologna svolgendo ricerche nei campi della foto-fisica e spettrochimica. Laureatosi successivamente in Scienze Agrarie, ha svolto ricerche in campo internazionale (Canada, Olanda, Sud America) in Fotochimica, fisiologia delle piante e interazione pianta-ambiente.

Successivamente ha svolto per 8 anni attività di diplomatico- consigliere scientifico presso l’Ambasciata Italiana d’Ungheria, promuovendo la cooperazione scientificatecnologica fra l’Italia e il Centro-Est d’Europa.

Attualmente svolge attività di divulgazione scientificaculturale nel campo della conservazione degli ecosistemi e salvaguardia dell’ambiente, inquinanti atmosferici e danni alla salute. Membro dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), svolge attività di volontariato per la sicurezza al servizio del cittadino.