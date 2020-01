Montaletto. Borracce in acciaio ai bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola

Sono oltre 500 i piccoli alunni a cui sono state regalate, in un ottica di una sempre maggiore eliminazione della plastica usa e getta nelle nostre scuole. La donazione alle scuole di borracce in acciaio inox si inserisce nel contesto ambientale volto a sensibilizzare al minore uso della plastica e delle bottigliette in plastica che sono fra le principali cause di inquinamento.

Le borracce in acciaio inox sono di lunga durata, sane e sicure e possono essere usate sempre, per lo sport, la scuola, le gite scolastiche.

L’inquinamento da plastiche è una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l‘uomo. Neppure la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione, soprattutto a causa delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare.

Il Sindaco e l’assessore Michela Brunelli hanno dichiarato: ” Questa donazione integra le numerose iniziative realizzate da aziende private, associazioni, comitati genitori che hanno contribuito a dotare di borracce i ragazzi frequentanti le nostre scuole. E’ indispensabile promuovere l’educazione al riciclo e la sensibilizzazione al tema ambientale tra le nuove generazioni attraverso incontri informativi, percorsi di “buona pratica” ed educazione alla tutela dell’ambiente. Cervia, che da sempre ha una vocazione ambientale ed ecologica, è in prima linea anche in questa campagna”.

Anche il Consiglio di Zona di Montaletto e Villa Inferno ha acquistato e distribuito 250 borracce ai bambini dai 6 a 14 anni residenti nel quartiere e a tutti i bambini che frequentano la scuola primaria Buonarroti di Montaletto.