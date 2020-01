Al via “I pomeriggi del Cuore di Maria Cecilia Hospital” sulle ultime novità di cardiologia

Partono “I Pomeriggi del Cuore di Maria Cecilia Hospital”, cinque eventi formativi che si terranno nell’ospedale ravennate di Cotignola. L’obiettivo è migliorare la preparazione degli specialisti sulle ultime novità di cardiologia interventistica e mettere a fuoco le evidenze scientifiche dei percorsi diagnostici nelle diverse patologie. Il primo evento, dal titoloL’infarto Miocardico STEMI, si tiene giovedì 30 gennaio nell’Aula Magna dell’ospedale romagnolo.

“L’intento è quello di riabituare il cardiologo ad interpretare gli esami storici della cardiologia alla luce di conoscenze e tecnologie in continua evoluzione – affermano il prof. Roberto Ferrari e il prof. Claudio Rapezzi, Responsabili Scientifici dell’evento e Ordinari di Cardiologia all’Università di Ferrara -. Il corso è innovativo e si propone, assieme a cardiologi clinici e interventisti e a esperti dell’imaging di rivisitare in modo semplice ma “furbo” i pilastri della diagnostica cardiologica quali l’ECG, l’ecocardiografia, la TAC. Infatti la loro integrazione con le moderne e più sofisticate metodiche di imaging e di genetica medica ne potenzia l’utilità pratica e clinica e li rilancia come esami non solo storici ma modernissimi. Bisogna saper interpretare “modernamente” non solo l’ECG, ma anche l’ecocardiogramma e gli esami radiologici. Una particolare attenzione è dedicata ai nuovi concetti di emodinamica e di fisiopatologia generati dalla cardiologia interventistica (vedi TAVI e MITRACLIP), metodiche che obbligano il cardiologo ad eseguire e interpretare gli esami del paziente (tipicamente l’ecocardiogramma e la TAC) in modo mirato e non “generico”. Anche la possibilità di identificare precocemente con tecniche di imaging i soggetti a rischio di infarto è affrontata in modo dettagliato e interattivo nel ciclo di seminari.”

“È un’importante novità che una struttura privata ed accreditata decida di offrire, a scopo didattico, la sua esperienza e conoscenza. Il Maria Cecilia Hospital ha intrapreso un percorso per il riconoscimento ad IRCCS e quindi la didattica deve far parte dei suoi compiti” conclude il prof. Ferrari.

I prossimi appuntamenti de “I Pomeriggi del Cuore di Maria Cecilia Hospital” si terranno:

• il 26/03/2020: Stenosi aortica impariamo dall’esperienza con la TAVI;

• il 21/05/2020: L’infarto miocardico NSTEMI;

• il 29/10/2020: Insufficienza mitralica, impariamo dall’esperienza con MitraClip;

• il 26/11/2020: Il ruolo dell’imaging coronarico nel decision-making connesso alla prevenzione dell’aterosclerosi coronarica e delle sue complicanze.

Partecipano sempre alla discussione i primari del network cardiologico di Maria Cecilia Hospital, ovvero il Dr Galvani, Marconi, Navazio, Ortolani, Piovaccari, Rubboli.