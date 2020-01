Ginnastica finalizzata al fitness: Csi Ravenna lancia corso per istruttore di primo livello

Csi Ravenna, ente di promozione, lancia un corso di formazione articolato in quattro giornate (22-23 febbraio 2020 e 7-8 marzo 2020), dedicato al ruolo di istruttore primo livello di ginnastica (finalizzata alla salute e al fitness). Le iscrizioni vanno fatte entro il 17 febbraio 2020. Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 persone.

Tutte le materie trattate avranno una componente teorica e una pratica per consentire ai partecipanti di assimilare le nozioni apprese nella teoria. Le lezioni si svolgeranno nella sede del CSI Ravenna in via G. Guidarelli 7, mentre le parti pratiche si svolgeranno in palestra. Superato l’esame teorico e pratico, ai partecipanti verrà rilasciata la certificazione di Istruttore di 1° Livello riconosciuta dal Coni. Relatori del corso saranno il dottor Andrea Trincossi, fisioterapista; la dottoressa Emilia Manzo, neuro-psicomotricista, e la dottoressa Giulia Gambi, personal trainer ed esperta di rieducazione posturale.

Un corso per chi opera nel mondo sportivo e nell’attività motoria ma non possiede un brevetto valido e ritiene di avere necessità di conoscere in modo più approfondito alcune materie per poter insegnare ginnastica. Con queste finalità il Csi di Ravenna organizza nelle giornate del 22 e 23 febbraio e del 7 e 8 marzo il corso di formazione per Istruttore di 1° livello di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, riconosciuto dal Coni in quanto il Csi aderisce al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi. Il corso può essere utile come aggiornamento per chi ha già frequentato corsi simili ma anche per coloro che vogliono integrare la propria formazione con gli argomenti trattati.

Il corso, infatti, si rivolge a studenti e laureati in Scienze Motorie, a tecnici sportivi, istruttori, educatori e insegnanti scolastici, a volontari nelle Asd e associazioni sportive, ma anche a tutti coloro che vogliono operare a vario titolo nel mondo sportivo.

Nelle quattro giornate di lezione l’obiettivo è di fornire agli istruttori una base solida di conoscenze teorico-pratiche da applicare in lezioni individuali o di gruppo con giovani allievi, adulti e anziani. Il tema principale sarà l’attività motoria nella sua forma essenziale, concepita come forma di benessere e momento di aggregazione per scoprire il piacere di muoversi, requisiti di base per lo svolgimento di tutte le discipline sportive e non. Partendo dalle basi anatomiche-fisiologiche, evolutive e metodologiche del movimento, durante il corso si analizzerà la didattica dei gesti funzionali del corpo umano focalizzando l’attenzione sui presupposti necessari per insegnare l’attività fisica per preservare, migliorare e consolidare le capacità e le abilità motorie in tutte le fasce d’età, tenendo conto degli aspetti psicomotori del movimento. Il percorso sarà integrato con interventi di sensibilizzazione corporea per offrire agli adulti impegnati in ambito educativo-sportivo competenze personali essenziali nelle relazioni con i bambini e gli altri adulti.