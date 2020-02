A Cervia un corso di allenamento cognitivo e prevenzione per un buon invecchiamento

Sono in partenza a marzo 14 incontri su allenamento cognitivo e di prevenzione per un buon invecchiamento, che si svolgeranno il mercoledì pomeriggio presso i locali del Comune di Cervia, in piazza XXV aprile.

Il corso è rivolto a persone di un’età compresa tra i 60 ed i 75 anni in assenza di deficit cognitivi e di gravi patologie medico-sanitarie, per sensibilizzarle sulla consapevolezza di poter intervenire attivamente sul proprio invecchiamento, agendo sui fattori di rischio per la demenza e l’invecchiamento patologico potenzialmente modificabili quelli cioè legati allo stile di vita delle persone.

OBIETTIVI

Promuovere stili di vita sani a supporto di una buona efficienza psico-affettiva, fisica e relazionale. Mantenere ed allenare le funzioni cognitive, promuovere esperienze di psico-educazione, confronto e sensibilizzazione all’ invecchiamento di successo e al benessere della terza età.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

È prevista una valutazione preliminare dei partecipanti, che si svolgerà l’ultima settimana di febbraio 2020. L’iscrizione va effettuata entro il 20 febbraio, chiamando i seguenti numeri:

– Comune di Cervia – Servizi Sociali 0544/979380;

– Centro Disturbi Cognitivi Demenza – Ausl Romagna 0544/286628 – 338/3587081;

– Segreteria Associazione Alzheimer Ravenna 0544/251960 – 327/0741786.