A Faenza prosegue la distribuzione gratuita di piantine

Promuovere e sottolineare l’importanza del Verde nelle città dal punto di vista della salute e dell’estetica, divulgando ai cittadini informazioni su cosa e come piantare a casa propria.

E’ questo l’obiettivo della distribuzione gratuita di piantine fornite appositamente dal Corpo forestale dello Stato, in programma sabato 8 febbraio 2020 dalle ore 9 alle 12, sotto la Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo.

Nell’occasione, i cittadini potranno avvalersi della consulenza specifica da parte dei tecnici del settore e ottenere risposte su eventuali dubbi relativi alle caratteristiche delle varie specie e alla loro cura. L’iniziativa, già svolta mesi fa con grande successo è a cura de Servizio Ambiente e Manutenzione del Verde del Comune di Faenza con il supporto di dei volontari di varie associazioni faentine, tra cui “Fuori Dal Coro”, “Fatti D’Arte”, “Fronte Comune”, “Gruppo Di Acquisto Solidale Faenza”, “Piantiamola”, “Fridays For Future”, “G.E.V.” e “Legambiente”.