Il 9 febbraio torna a Lugo la domenica ecologica: chi può circolare e chi no

Domenica 9 febbraio è in programma a Lugo la “domenica ecologica”, istituita nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare per ridurre l’inquinamento atmosferico, in attuazione al Piano Aria integrato regionale (Pair 2020). In questa giornata varranno i provvedimenti già in vigore a Lugo dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del territorio lughese individuata da apposita segnaletica, non potranno circolare i veicoli a benzina uguali o minori a Euro 1, auto diesel minori o uguali a Euro 3, veicoli commerciali diesel minori o uguali a Euro 3 e ciclomotori e motocicli minore o uguali a Euro 0. Sono esclusi dalla limitazione le auto elettriche o ibride con motore elettrico, i veicoli alimentati a Gpl/benzina o a gas metano/benzina; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere, i ciclomotori e motocicli elettrici, le auto immatricolate per trasporti specifici e per uso speciale. Le limitazioni interesseranno le aree interne al circondario, queste ultime escluse: viale Masi, via Acquacalda, via Foro Boario, via Circondario Ponente, via Circondario sud, viale Oriani e viale de Pinedo. Sono escluse dal provvedimento anche le vie Orsini (tratto compreso tra via Ricci Curbastro e via Baracca), via Sassoli, via Biancoli, viale Bertacchi, via Circondario Ponente (tratto compreso tra viale Bertacchi e via Mazzini), via Foro Boario, via Acquacalda e viale Masi (tratto compreso tra via Matteotti e viale Marconi).

Sono inoltre escluse dal provvedimento le strade che consentono l’accesso ai parcheggi scambiatori situati in piazza Garibaldi e nel cortile della Collegiata, ovvero: viale Marconi; via Ricci Curbastro; viale Manzoni (nel tratto compreso tra via Ricci Curbastro e via Poveromini); via Fratelli Cortesi; via Baracca (nel tratto compreso tra via Fratelli Cortesi e viale Orsini); piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra la rotonda Mentana e via Mariotti e nel tratto tra via Acquacalda e via Risorgimento) e largo Tricolore. Restano confermati i provvedimenti in vigore relativi alla zona a traffico limitato.