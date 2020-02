Round Table n. 38 di Faenza promuove la “Giornata di Raccolta del Farmaco”

Sabato 8 febbraio dalle ore 08.30 alle 19.00, la Round Table n. 38 di Faenza, promuoverà la “Giornata di Raccolta del Farmaco” per la Fondazione Banco Farmaceutico – Onlus.

Per il secondo anno consecutivo, la Round Table Italia sarà impegnata in questa iniziativa rivolta al sociale, dato che è stata scelta come Service Nazionale.

Per tutta la giornata, i volontari della Round Table di Faenza saranno presenti presso la Farmacia delle Ceramiche in via Ravegnana, 75 con un banchetto informativo, che illustrerà l’iniziativa: basterà donare anche solo un farmaco, per aiutare le famiglie con difficoltà economiche. Tale giornata coinvolgerà sette farmacie del faentino ed oltre trenta farmacie nella provincia di Ravenna.