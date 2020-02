La fondazione delle Terme di Riolo festeggia 150 anni

Nella serata di venerdì 7 febbraio 2020 sono partite le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione delle Terme di Riolo, la prima di tante iniziative che accompagneranno gli ospiti delle Terme durante tutto l’anno.

“Una serata davvero ben riuscita – esordisce Andrea Flamigni, attuale Direttore Sanitario del centro termale – già dalla scorsa estate in concerto con la proprietà delle Terme, abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta di estetica termale ora operativa per tutto l’anno solare. Il nuovo centro estetico – prosegue Flamigni – trova la sua naturale collocazione all’interno del complesso che ospita la Piscina Termale ed il Centro del Benessere col Thermarium.”

Davanti ad una platea di oltre 80 partecipanti all’evento, il Sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi ed il Dott. Andrea Flamigni hanno ricordato con piacere ed entusiasmo il glorioso passato delle Terme di Riolo che da 150 anni erogano cure termali tradizionali, prevenzione e benessere con uno sguardo sempre proiettato al futuro per ampliare l’offerta dei servizi.

Dopo le foto di rito con il simbolico taglio del nastro tricolore ad opera del Sindaco e del Direttore Sanitario i partecipanti all’inaugurazione hanno ascoltato preziose indicazioni da parte dello staff delle Terme di Riolo fra cui il Dott. Atos Vergini esperto di Medicina Estetica Termale e la Dottoressa Lidia Cristaldi specialista in flebologia. La serata è poi proseguita con l’accesso alla grande piscina termale ed al Thermatiur per assaggiare l’atmosfera rilassante che si andrà a replicare venerdì sera per festeggiare San Valentino.