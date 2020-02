Distribuzione gratuita di piantine a Faenza: iniziativa verde molto apprezzata dalla cittadinanza

Successo per l’iniziativa per sottolineare l’importanza del Verde nelle città che ha visto ieri a Faenza la distribuzione gratuita di piantine fornite appositamente dal Corpo forestale dello Stato. Fronte Comune, una della associazioni che hanno supportato l’evento (insieme a “Fuori Dal Coro”, “Fatti D’Arte”, “Gruppo Di Acquisto Solidale Faenza”, “Piantiamola”, “Fridays For Future”, “G.E.V.” e “Legambiente”), fa sapere infatti che “l’iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza. Abbiamo lavorato senza sosta per preparare, spiegare e consegnare la piantine alle tante persone che si sono presentate al banchetto. Lo scopo è promuovere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde e della sua cura non solo negli spazi pubblici ma anche negli spazi privati. La piantine che sono state consegnate ai cittadini sono di varie specie locali fornite dal vivaio forestale regione Emilia-Romagna a cui si sono aggiunti i preziosi consigli specifici dei tecnici del Servizio Ambiente e Gestione Verde Faenza”.

Fronte Comune sta “partecipando a questi eventi insieme a tante altre associazioni per l’importanza del messaggio e la concretezza del gesto. Insieme ad alcune associazioni abbiamo firmato il “Patto di collaborazione per lo sviluppo del patrimonio arboreo e la sensibilizzazione dei cittadini in merito alla tutela dell’ambiente” con il Comune di Faenza. Grazie a questo patto è stato possibile piantare 231 alberi nella rotonda all’ingresso dell’autostrada di Faenza unendo le conoscenze dei tecnici con la forza delle varie associazioni. Crediamo infatti che solo facendo le cose insieme, facendo fronte comune appunto, si possa veramente cambiare le cose per renderle migliori”.

Chi è Fronte Comune?

Lo spiegano dall’Associazione: “Siamo un gruppo di giovani che ha scelto di mettersi in gioco per migliorare la propria città. Il fine è il bene comune senza particolarismi di sorta, liberi da influenze esterne e aperti a collaborare con tutti in modo chiaro e per attuare buoni progetti per la comunità. L’impegno è proprio quello di fare insieme “Fronte Comune” per trovare soluzioni immaginando una città migliore. La nostra attività si può sintetizzare in tre parole: idee, per risolvere i problemi e per valorizzare le opportunità per la nostra città; partecipazione, incontrarsi e confrontarsi per far crescere queste idee; azione, oltre all’approfondimento e ai dibattiti vogliamo incidere concretamente sulla città”.

L’azione di Fronte Comune “si concentra quindi su molteplici temi dalla cultura all’ambiente, dal sociale allo sviluppo economico comportando l’approfondimento delle tematiche per elaborare nuove proposte e coinvolgere associazioni, enti e altri gruppi nel collaborare insieme per obiettivi comuni. Dove? Nei parchi, nelle scuole, nella biblioteca, nei quartieri, ovunque!”