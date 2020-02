Cervia. Commissione comunale sul ripristino della Pineta. Bonaretti (M5s): lasciare un’area a crescita spontanea

Domani a Cervia è in programma la riunione della Terza Commissione comunale per trattare della manutenzione delle aree verdi e delle infrastrutture pubbliche. La riunione è prevista per le 18,30, presso la Sala Giunta del Comune.

“In particolare, tra i punti all’ordine del giorno, discuteremo con attenzione lo svolgimento dei lavori di recupero legname e ripristino della Pineta di Milano Marittima, chiedendo delucidazioni sul progetto di ripiantumazione” spiega Pierre Bonaretti del M5stelle.

“Come Movimento 5 Stelle, abbiamo intenzione di convergere insieme all’Amministrazione sulla possibilità di individuare una o più aree della Pineta da lasciare alla totale rigenerazione naturale, senza ricorrere alla ripiantumazione e prediligendo la crescita spontanea di piante autoctone – prosegue il consigliere -. Tale scelta avrebbe, dal nostro punto di vista, una serie di vantaggi: anzitutto, un migliore impatto sull’area naturale e sulla sua resistenza ad eventi climatici come quello del 10 luglio 2019 (confermatoci da alcuni naturalisti con cui abbiamo avuto modo di confrontarci negli scorsi mesi); sarebbe un incentivo turistico importante, che mostra il processo di rigenerazione naturale di un’area devastata da evento calamitoso; infine, apporterebbe un risparmio per il Comune rispetto ad una ripiantumazione artificiale in toto”.

“Siamo a conoscenza di un’apertura da parte dell’Amministrazione verso questa possibilità e, a maggior ragione, chiederemo di valutare insieme ai cittadini le soluzioni più idonee per la salvaguardia di uno dei nostri polmoni verdi” conclude Bonaretti.