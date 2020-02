Coronavirus. Il Direttore dell’U.O Malattie Infettive di Ravenna incontra la comunità portuale

Si terrà quest’oggi, lunedì 10 febbraio alle ore 18, presso i locali della Compagnia Portuale in Via Antico Squero 6, a Ravenna, un incontro informativo rivolto a tutta la comunità portuale per puntualizzare, anche dal punto di vista sanitario, i dubbi dei lavoratori del porto, in merito alla diffusione del Coronavirus.

L’incontro è organizzato, d’intesa con la Capitaneria di Porto di Ravenna, e parteciperanno la Dottoressa Raffaella Angelini – Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Romagna, il Dottor Paolo Bassi – Direttore Malattie Infettive Ospedale di Ravenna e il Dottor Antonio Lepore – Direttore USMAF Ravenna.