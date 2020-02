Il Liceo scientifico è la prima Scuola Plastic Free di Ravenna

Sabato 8 febbraio alla presenza del Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi i presidenti del Rotary Club Ravenna, Amelia Tienghi, del Rotary Club Ravenna Galla Placidia, Camillo Rapparini, e del Rotaract, Riccardo Andreghetti, hanno regalato agli studenti del Liceo Scientifico A.Oriani, sede centrale, una borraccia di 24bottles da 500 cc, per contribuire a perseguire l’obiettivo annunciato dalla Comunità Europea che ha messo al bando la plastica “usa e getta”, single use plastic, entro il 2021. In Italia numerose Università ed edifici pubblici sono già diventati plastic free.

Grazie ai due Rotary il Liceo Scientifco Oriani, già virtuoso nella raccolta differenziata, è la prima Scuola di Ravenna a diventare Plastic Free e a contribuire concretamente alla riduzione dell’utilizzo della plastica. I due Rotary Club hanno voluto ringraziare la Società Romagna Acque e la Provincia di Ravenna per aver risposto all’invito dei Rotary Club, occupandosi della fornitura e dell’installazione degli erogatori dell’acqua nella sede centrale del Liceo.