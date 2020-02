Natura Nuova di Bagnacavallo alla fiera internazionale per il biologico a Norimberga

Dal 12 al 15 febbraio a Norimberga, in Germania, prenderà vita l’edizione 2020 del Biofach, l’evento fieristico internazionale più importante dedicato all’alimentazione biologica.

Gli oltre 50.000 visitatori attesi potranno così scoprire le ultime tendenze del settore grazie alla presenza di circa 3.500 espositori provenienti da tutto il mondo. Fra questi, in rappresentanza del Made in Italy agroalimentare, anche Natura Nuova, l’azienda di Bagnacavallo specializzata nella produzione di prodotti a base di frutta fresca e di proteine vegetali, da vent’anni attenta al biologico.

Oltre a esporre referenze con propri marchi, Natura Nuova presenterà un ricco assortimento di formati e tipologie di prodotti che può realizzare come private label, anche con ricette ad hoc per fornire ai clienti articoli personalizzati.

“La nostra presenza al Biofach si articolerà su una superficie complessiva di 20 mq (Hall 1 – 519) in cui saranno esposti i nostri prodotti, realizzati con materie prime biologiche selezionate e genuine, provenienti dai 27 soci del Consorzio di produttori di frutta italiana di cui facciamo parte – sottolineano da Natura Nuova – . Siamo orgogliosi di partecipare a questa importantissima fiera e di far conoscere al mondo i frutti del nostro lavoro (tra cui i nuovissimi Frullà Baby Fruit, esclusivamente per l’estero), ottenuti con impegno, passione e coerentemente alle nostre scelte: quelle per il benessere delle persone”.