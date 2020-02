Proseguono gli incontri per la Casa della salute di Voltana

Martedì 11 febbraio continuano gli “Incontri della salute” dedicati alla Casa della salute di Voltana di Lugo. Alle 20 nel centro sociale Ca’ Vecchia si parlerà di decadimento cognitivo e risposte ai bisogni di cura con il dottor Franco Stefani, geriatra, medico del servizio di geriatria aziendale del Distretto di Lugo e la dottoressa Mascia Tacconi, neuropsicologa del Centro diagnosi e cura demenze, dipartimento Cure Primarie ambito territoriale di Ravenna.

Gli appuntamenti, tenuti da professionisti del settore sociosanitario (medici, infermieri, assistenti sociali), hanno finalità informative/formative, di promozione alla salute e di rilevazione dei bisogni della cittadinanza per implementare i servizi della Casa della salute di Voltana. Gli incontri sono rivolti a tutti i cittadini delle frazioni nord del Comune di Lugo (Voltana, Chiesanuova, Ciribella, San Bernardino, Giovecca, Passogatto, Frascata e Belricetto).

Gli incontri proseguono fino a giugno sempre nel centro sociale Ca’ Vecchia.

Casa della salute di Voltana

La Casa della salute, attiva dal dicembre 2018, è in grado di assicurare un unico punto di accesso ai cittadini garantendo continuità dell’assistenza sanitaria attraverso i servizi ambulatoriali di Medicina generale, quelli infermieristici per la gestione integrata della patologia cronica o di assistenza infermieristica. La sede di Voltana costituirà un punto di erogazione dei servizi la cui sede principale è in via di progettazione a Lugo con la quale in futuro si collegherà. All’ambulatorio infermieristico della Casa della salute avranno accesso tutti i cittadini, anche provenienti dalle vicine frazioni, che necessitano di attività assistenziali infermieristiche. L’accesso avviene sempre attraverso richiesta del medico di medicina generale per gli assistiti che necessitano di prestazioni infermieristiche per le quali è necessario la prescrizione terapeutica farmacologica. Oltre alle attività infermieristiche ambulatoriali erogate secondo il modello di tipo professionale sono da aggiungere le attività che riguardano l’effettuazione dei prelievi.