Nasce anche a Ravenna la “Stoviglioteca”: piatti, bicchieri e posate in prestito per feste ad impatto zero

La sfida ecologica si gioca anche a suon di buone idee e le buone pratiche che vengono dal basso. E così anche a Ravenna è nato il progetto della “Stoviglioteca“, supportato e implementato dalla Cooperativa Villaggio Globale e Cittattiva, per consentire a chiunque di organizzare feste a impatto zero o quasi, eliminando piatti e bicchieri usa e getta e contribuendo a diminuire l’uso della plastica monouso.

A livello nazionale il progetto fa capo al gruppo facebook “Piccole stoviglie crescono”, che raccoglie informazioni su tutte le Stoviglioteche d’Italia, mentre in provincia ce ne sono già due, una a Faenza e una a Lugo. Lo scopo dei volontari che aprono e gestiscono questi progetti è proprio quello di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta kit di stoviglie in plastica dura riutilizzabile per feste di compleanno o qualunque tipo di ricorrenza che preveda un alto numero di invitati, tanti da non poter far ricorso alle stoviglie tradizionali. Di solito in questi casi è automatico il ricorso ai piatti e bicchieri di plastica, senza dubbio economici (molto più degli omologhi in materiale biodegradabile) ma altamente inquinanti.

LA STOVIGLIOTECA DI RAVENNA

A Ravenna, la Stoviglioteca si è insediata negli spazi di Cittattiva, in via Carducci 14. Qui, su prenotazione, sono disponibili due kit da 30 stoviglie ciascuno, prenotabili separatamente o anche insieme, nel caso di un evento con molti partecipanti. Ogni set è formato da piatti piani, posate, bicchieri, ciotole che fungono anche da piatto fondo, oltre ad alcune caraffe e vassoi. Si tratta delle classiche stoviglie reperibili all’Ikea, in plastica dura colorata e riutilizzabile, che una volta giunte al naturale “fine vita”, possono essere facilmente riciclate.

All’atto del ritiro, viene richiesta una caparra di 15 euro che verrà poi restituita alla riconsegna del kit integro e pulito. Chi volesse poi sostenere il progetto, può anche lasciare un’offerta al Villaggio Globale per implementare il numero di stoviglie disponibili.

I contatti per prenotare le stoviglie sono: cittattiva@comune.ra.it – 320 2213952, mentre le stoviglie si possono recuperare negli orari di sportello di Cittattiva, il lunedì e giovedì dalle 18-20, o il martedì dalle 11 alle 13. Per chi avesse difficoltà in questi orari i volontari sono disponibili a fissare un appuntamento ad hoc.

“Il servizio è appena partito, lo scorso venerdì – spiegano dalla Stoviglioteca ravennate -, per ora abbiamo ricevuto tre prenotazioni e speriamo di incrementare i prestiti man mano che l’iniziativa verrà conosciuta in città”.

Per saperne di più:

Pagina Facebook Piccole Stoviglie Crescono

Pagina Facebook Stoviglioteca Ravenna