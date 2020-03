Comune di Ravenna aderisce a “M’illumino di meno”, il 6 marzo luci spente in piazza del Popolo

Anche quest’anno il Comune di Ravenna parteciperà a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005, che si svolgerà venerdì 6 marzo. La partecipazione sarà, però, in forma ridotta rispetto alle iniziative che erano state programmate, in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che indica le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Verranno, comunque spente le luci di piazza del Popolo dalle 18,20 alle 19,45 per celebrare simbolicamente la giornata, mentre è rimandata a data da destinarsi la presentazione del volume “Le oasi palustri ravennati un paesaggio instabile e minacciato” raccolta degli atti dell’omonimo convegno.