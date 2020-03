L’Ordinanza regionale anti-covid19 su attività di parrucchieri, estetisti e tatuatori: usare mascherina e guanti monouso

L’ordinanza emessa ieri, domenica 8 marzo, dalla Regione Emilia Romagna a integrazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri – estendendo alcune delle misure già in vigore per le zone a maggiore rischio (province di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia e Rimini) su tutto il territorio regionale e quindi anche sul territorio ravennate contiene, oltre alle misure già comunicate, alcune prescrizioni per le attività di parrucchieri, estetisti e tatuatori.

“Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo e fino al 3 aprile, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro”.