La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna stanzia 500 mila euro per aiutare gli ospedali

Con una breve nota, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha comunicato che stanzierà un contributo economico straordinario per aiutare gli ospedali a gestire l’emergenza sanitaria in corso.

Oggi alle ore 18 si è tenuto, in teleconferenza, un CdA della Fondazione per deliberare un contributo di 500.000 euro per l’acquisto di macchinari e letti per il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna e per l’Ospedale di Ravenna.