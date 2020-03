Sergio Venturi commissario all’emergenza: basta corsette mattutine e passeggiate di cazzeggio

E alla fine Sergio Venturi, commissario all’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna, ha fatto chiarezza. Al termine del bollettino pomeridiano di oggi 16 marzo, comunicato tramite una diretta facebook dalla pagina della Regione Emilia Romagna, ha voluto rispondere a quanti chiedevano delucidazioni sulla possibilità o meno di fare corsette e passeggiate: “Troppe persone stanno per le strade anche quando non è strettamente necessario. Pensate alle persone che tutti i giorni, 24 ore al giorno, lavorano in situazioni a volte non sicure e si prodigano per salvare la vita dei malati di covid-19. Rischiamo che il Servizio Sanitario non riesca a far fronte all’emergenza se non rimanete a casa vostra.”

“Se non rimanete a casa saranno presi provvedimenti di carattere coercitivo – ha sottolineato il commissario -. Vedo che qualcuno fa finta di nulla, gira per le strade senza mascherina, ma tenete presente che chi abbiamo di fronte non ha scritto in faccia sono un portatore sano di coronavirus!”

“Per rispetto verso chi è diventato positivo, come medici e infermieri, dovete rimanere a casa. Dovete uscite solo per fare la spesa e per le cose indispensabili… ma non per le passeggiate di cazzeggio. Non è più il tempo. Nei prossimi 10 giorni ci giochiamo il futuro della sanità del nostro Paese. Non è una scampagnata. Dovete capire che siamo a rischio. Se non si inverte la tendenza, alla fine staremo in casa tutti. Abbiamo chiuso le palestre e le piscine e se serve “chiuderemo” anche la possibilità anche di fare la corsetta mattutina. Se serve lo faremo” ha assicurato Venturi.

L’intervento del Commissario Sergio Venturi, del 16 marzo https://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna/videos/231131638278730/

( dal minuto 24, le dichiarazioni relative a passeggiate e corsette)