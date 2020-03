Dodici casi finora al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, nessuno in terapia intensiva

Al Maria Cecilia Hospital di Cotignola finora si sono registrati 12 casi di Coronavirus. Nessuno dei pazienti attualmente ricoverati al grande ospedale privato di Cotignola è in terapia intensiva. Lo stato di salute dei pazienti è stabile e, al momento, nella giornata di oggi 17 marzo non è segnalato nessun nuovo caso, ci dice la Direzione, dopo il caso segnalato ieri.

Come si sa, nei giorni scorsi – venerdì 13 marzo – dopo alcuni casi che si erano registrati al Maria Cecilia Hospital è stato effettuato un sopralluogo alla struttura da parte dell’Ausl Romagna, e l’azienda ha sottolineato che “si è trattato di una procedura standard per questa emergenza nazionale al fine di garantire ai pazienti e a tutto il personale il massimo rispetto delle condizioni di sicurezza e di contenimento della diffusione del virus Covid-19”.

Come ha dichiarato lo stesso Commissario all’emergenza Covid-19, Sergio Venturi, “la task force è stata inviata anche con compiti ispettivi ed è del tutto evidente che stiamo monitorando la situazione con molta attenzione, soprattutto perché Villa Maria Cecilia, al di là di altre considerazioni, è l’hub della Romagna per la cardiochirurgia. La Cardiochirurgia è isolata dai reparti dove ci sono stati i contagi, quindi è in una condizione di totale sicurezza. Non avremo un dubbio, nel caso fosse necessario, di attuare nuove e più stringenti misure, ma al momento le misure prese sono sufficienti”.

Per garantire la massima sicurezza dei pazienti ricoverati, sono state riorganizzate le aree di degenza del Maria Cecilia Hospital, isolando ma senza chiudere reparti, in modo da concentrare in un’ala specifica i pazienti che hanno contratto il Coronavirus, mentre tutti gli altri si trovano in un edificio separato, ha dichiarato il Direttore generale dell’ospedale. In questo modo sono stati differenziati i percorsi di pazienti ed operatori, aumentando la sicurezza complessivamente. Tutte le aree e gli spazi comuni dell’Ospedale sono stati oggetto di totale sanificazione ed igienizzazione, processo che ha assunto da subito una frequenza ravvicinata nell’arco della stessa giornata.

Al Maria Cecilia Hospital si sono registrati anche alcuni casi di positività nell’ambito del personale sanitario ed è subito scattato il protocollo per mettere in sicurezza le persone e la struttura ospedaliera, che vale sia per le strutture pubbliche che per quelle private, ci dice sempre la Direzione. Il personale contagiato si trova in stato di isolamento e di assistenza a domicilio.

Sulla possibilità, infine, che il Maria Cecilia Hospital possa mettere a disposizione ulteriori posti letto per il Covid-19, si precisa che al momento non è giunta nessuna richiesta da parte del Servizio Sanitario Regionale mentre altrove, a Bologna come a Roma, per alcune strutture ospedaliere del gruppo sono state avanzate precise richieste di collaborazione per gestire alcune emergenze (supporto alla sanità pubblica per malati non Covid-19) o per adibire in pochi giorni un intero reparto di terapia intensiva ai pazienti Covid-19, come nel caso di Roma.