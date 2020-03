Gruppo Hera, limitazioni per stazioni ecologiche in provincia di Ravenna: cosa cambia

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus (COVID – 2019), il Gruppo Hera informa che fino al termine dell’emergenza nella provincia di Ravenna sono aperte al pubblico le sole stazioni ecologiche (centri di raccolta) di via Romea Nord e via Don Carlo Sala, che in questo periodo osserveranno orari di apertura al pubblico invariati, mentre nelle giornate di sabato e domenica rimarranno chiuse.

Ecco nel dettaglio gli orari di apertura delle stazioni ecologiche (centri di raccolta) ravennati:

– Ravenna Nord (via Romea Nord 180, via Albe Steiner, Loc. Bassette), vicino alla sede Hera; orario: lunedì-mercoledì e venerdì 8.30-14.30; martedì e giovedì 11.30-1730

– Ravenna Sud (via Don Carlo Sala); orario: lunedì-mercoledì e venerdì 11.30-17.30; martedì e giovedì 8.30-14.30.

Hera ricorda che, negli orari di apertura, sono state introdotte limitazioni a più accessi contemporanei.

Servizi di raccolta rifiuti regolari

Si ricorda infine che, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sia stradale che porta a porta, i servizi si svolgono regolarmente. Tuttavia, in caso di positività o quarantena obbligatoria, si invitano i cittadini a seguire le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): non separare i rifiuti e conferire tutto (carta, plastica, vetro, lattine, guanti, mascherine e così via) nell’indifferenziato, ben chiuso in due o tre sacchetti, l’uno dentro l’altro