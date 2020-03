Coronavirus: on line il depliant “Dieci comportamenti da seguire” in otto lingue

Il coordinamento del Servizio di Mediazione Culturale dell’Ausl Romagna, in collaborazione con la Coop DiaLogos, ha pubblicato on line il depliant “Dieci comportamenti da seguire” durante l’emergenza del Coronavirus in otto lingue, realizzato dall’Ausl di Reggio Emilia.

Le locandine, scaricabili liberamente a questo indirizzo: https://www.auslromagna.it/ricerca/download/urp/mediazione-culturale/1182-nuovo-coronavirus-10-comportamenti-da-seguire-in-8-lingue, sono disponibili nelle seguenti lingue : italiano, arabo, cinese, francese, hindi, inglese, punjabi, russo, urdu.

Il depliant in formato cartaceo verrà distribuito nei sedici punti informativi della mediazione culturale dell’Ausl Romagna, negli ospedali romagnoli e dai mediatori della Coop Dialogos.