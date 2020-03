Cervia, Centro Psicosanitario Karl Jaspers mette a disposizione servizio gratuito di consulenza psicologica e assistenza infermieristica

Considerata la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus, il Centro Psicosanitario Karl Jaspers di Cervia, gestito da Auxilia Onlus in collaborazione con i Lions Club, mette a disposizione dei cittadini:

– un servizio gratuito di consulenza psicologica attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 10.00 (per info cel.3473543428).

– un servizio gratuito di assistenza infermieristica per terapie iniettive, acquisto farmaci, altre esigenze sanitarie (per info cel. 347044983.