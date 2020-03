Colonie feline. Consentita la cura degli animali

Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori, e Silvia Casadei, Responsabile Anima Animalista di Alleanza di Centro per i territori Ravenna fanno chiarezza in merito alla possibilità da parte dei volontari di curare le colonie feline.

I due rappresentanti di Alleanza di Centro informano che il Ministero della Salute ha chiarito che sono consentite le attività di gestione degli animali presenti nelle colonie feline in stato di libertà garantite dalla Legge 281/91 e la loro cura.

In una nota inviata alla stampa Bertolino e Casadei riportano un estratto con le precisazioni del Ministero della Salute:

“Sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281191 .

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM.

I volontari (non infetti e non in quarantena) che operano in queste strutture potranno quindi continuare la loro attività rispettando le nuove direttive di autocertificazione di non creare assembramenti ecc”.